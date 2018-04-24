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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц
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25 Апреля 2018 09:09

В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц

Сегодня на вопросы ответит министр информации Александр Карлюкевич. В пятницу встреча состоится у главы Министерства транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.

  

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