Общество
25 Апреля 2018 09:09
В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц
Сегодня на вопросы ответит министр информации Александр Карлюкевич. В пятницу встреча состоится у главы Министерства транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.
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