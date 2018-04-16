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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц
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18 Апреля 2018 07:13

В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц

Сегодня на вопросы белорусов ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. В пятницу, 20 апреля, - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проходят по предварительной записи.

  

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