В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц

18 Апреля 2018 07:13

Сегодня на вопросы белорусов ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. В пятницу, 20 апреля, - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проходят по предварительной записи.