Общество
18 Апреля 2018 07:13
В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юрлиц
Сегодня на вопросы белорусов ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. В пятницу, 20 апреля, - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проходят по предварительной записи.
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