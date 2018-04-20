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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц
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20 Апреля 2018 07:17

В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц

Сегодня на вопросы ответит Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проходят по предварительной записи. Номера телефонов сейчас на вашем экране.

  

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