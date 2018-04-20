В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц

20 Апреля 2018 07:17

Сегодня на вопросы ответит Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проходят по предварительной записи. Номера телефонов сейчас на вашем экране.