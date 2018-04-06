В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц

6 Апреля 2018 07:15

Сегодня пройдет встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем. 13 апреля прием у министра иностранных дел Владимира Макея. 18 апреля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.