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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц
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6 Апреля 2018 07:15

В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц

Сегодня пройдет встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем. 13 апреля прием у министра иностранных дел Владимира Макея. 18 апреля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.

  

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