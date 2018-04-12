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В Совете Министров Беларуси продолжаются личные приемы граждан и юрлиц
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13 Апреля 2018 07:11

В Совете Министров Беларуси продолжаются личные приемы граждан и юрлиц

Сегодня встречу проведет министр иностранных дел Владимир Макей. 18 апреля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. Также встречи пройдут, 20, 25 и 27 числа. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.

  

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