В Совете Министров Беларуси продолжаются личные приемы граждан и юрлиц

13 Апреля 2018 07:11

Сегодня встречу проведет министр иностранных дел Владимир Макей. 18 апреля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. Также встречи пройдут, 20, 25 и 27 числа. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.