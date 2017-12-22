В социально-педагогическом центре Заводского района столицы прошел необычный утренник

22 Декабря 2017 15:11

Все воспитанники могли написать письмо Деду Морозу и попросить персональный подарок. Их мечты осуществили друзья центра -представители Госкомвоенпрома.

Олег Двигалев, Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: "Наши дети достойны счастья и, конечно, достойны внимания со стороны взрослых. Мы участвуем в акции "Наши дети", приезжаем, поздравляем детей. Стараемся держать связь с Дедом Морозом".

С Госкомвоенпромом, и, в частности, с заводом колесных тягачей центр связывают долгие годы сотрудничества и дружбы. Ремонт помещений, обновление компьютерного класса, закупка бытовой техники - это лишь небольшой список добрых дел, которые за последние годы сделали для центра их друзья.