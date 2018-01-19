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В Солигорске открылся центр безопасности для инновационного обучения детей
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19 Января 2018 15:20

В Солигорске открылся центр безопасности для инновационного обучения детей

В Солигорске ко Дню спасателя открылся центр безопасности для инновационного обучения детей - первый в Минской области. Одно из ноу-хау - комната дополненной реальности.

Такие же центры безопасности для инновационного обучения детей будут созданы и в других городах Минской области.

  

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