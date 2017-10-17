В Сочи второй день Всемирного фестиваля молодежи и студентов

17 Октября 2017 15:00

В центре внимания - глобальная экономика, политика, роль СМИ и развитие волонтерского движения.

Так, сегодня белорусская делегация посетила образовательный центр “Сириус” - один из ведущих в России по работе с одаренной молодежью. Министр образования нашей страны Игорь Карпенко познакомился с лабораториями по физике и химии, а также спортивными объектами.

Сегодня в рамках выставки Youth Expo будет подписано соглашение о сотрудничестве министерств образования Беларуси и Кубинской Республики. Оно будет касаться обмена студентами и двусторонних школьных программ.