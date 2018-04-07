В соборе в центре местечка Глубокое Витебской области всегда открыты церковные двери

7 Апреля 2018 12:02

Уникальный пример всегда открытых церковных дверей. Собор в центре местечка Глубокое Витебской области - Благовещение, Пасху и другие важные христианские праздники - в течение 360 лет встречает беспрерывно. Образец веры, которую в 16 веке закладывали еще монахи-кармелиты.

Рассказывает Наталья Бордиловская.

По местным преданиям, император Наполеон, который стоял в Глубоком 10 дней, сравнил глубокский собор с Нотр-Дам де Пари и сожалел, что не может забрать с собой. Образец виленского и сарматского барокко - храм более 55 метров в высоту, с высшей точки - панорама города. Пространство для моления вмещает до трех тысяч человек. И закрытые от всеобщего глаза катакомбы - на десятке метров под храмом - крипта, которая не уступит несвижской. За три с половиной столетия в подземелье чего только не было: прятали монахов, после войны - склад консервного завода, пока наверху молились, внизу по рельсам пускали вагонетки с овощами.

В этом году ровно 140 лет, как он православный. Но собору Рождества Пресвятой Богородицы, видно, судьба жить в согласии с западнохристианскими братьями. Кроме того, что стены храма - наследие монастыря, напротив него сегодня - Свято-Троицкий костел.

От католического прошлого православному собору досталась святая реликвия - иконе Богоматери Ченстоховская" более 260 лет. Икону - точный список с той, которую апостол Лука писал с самой Богоматери, держат слева от алтаря. Молиться в православный храм приходят католики. На противоположной же стороне на икону Ченстоховскую смотрит православный чудотворный лик.

Икона Матери Божьей "Достойно есть милостивая" - точная копия Афонской. Греческие монахи написали святой лик маслом на кипарисовой доске и освятили его водой из реки Иордан. За рамкой иконы разместили частички мощей святых и кусочки ваты, пропитанные маслом из Гроба Господнего.

Это икона - духовный бренд края. В Глубоком появилась в 1911 году. Чудотворная - уверились прихожане и приезжие, которые просят Богородицу о здоровье, семейном благополучии, даровании детей. Местные священники считают - не они управляют собором, а Матерь Божия.