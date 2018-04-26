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В СНГ создали единую базу осужденных и разыскиваемых за терроризм и экстремизм
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26 Апреля 2018 12:05

В СНГ создали единую базу осужденных и разыскиваемых за терроризм и экстремизм

Данные о людях, объявленных в розыск, уклонившихся от судебного разбирательства или бежавших из мест лишения свободы, организация получает от стран СНГ. Затем консолидирует эти списки, выясняет, кто и где может находиться, и передает информацию партнерам. Обновляется база раз в три месяца.
  

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