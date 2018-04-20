В Силичах главы зарубежного дипкорпуса в нашей стране прошли мастер-класс по контраварийной подготовке

22 Апреля 2018 15:02

"Дипломаты за безопасность". Сегодня в Силичах главы зарубежного дипкорпуса в нашей стране, представители международных организаций, а также почетные консулы прошли мастер-класс по контраварийной подготовке. Дрифт-кар, скользящий автомобиль, первая помощь при аварии. Гости смогли на себе испытать непростые дорожные условия. Тема безопасности на дорогах актуальна и в Беларуси, и за рубежом. О том, что Минск поддерживает усилия ООН в этой области, заявил Президент Александр Лукашенко еще в феврале на встрече с первым заместителем Генсекретаря организации Аминой Мохаммед. А неделю назад Генассамблея приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", соавтором которой выступила и Беларусь

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Ежегодно в мире в ходе ДТП гибнет более 1 миллиона людей. Внушительная цифра. Проблема актуальная и каждый должен внести вклад в решение проблемы. Смысл в том, чтобы познакомить всех ближе с правилами дорожного движения, с правилами поведения в экстремальных ситуациях. Что нужно делать в случае ДТП, или если загорелся автомобиль".

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси:

"Правила дорожного движения в Беларуси и в Германии одинаковые. Различие, пожалуй, в том, что в Германии на автобанах мы можем ездить немного быстрее. Система получения прав в наших странах также очень похожа. Я думаю, что водители в Беларуси за городом более дисциплинированны, чем немецкие водители".

Гости мероприятия отметили высокий уровень культуры белорусских автомобилистов, качество дорог в Беларуси. Не остались без внимания и наши автомобили. Участники акции назвали Geely безопасными и комфортабельными машинами.