В Щучинском районе уникальный командный бункер превратили в туристический объект

Самый секретный военный объект времен холодной войны открывает свои тайны. В Щучинском районе уникальный командный бункер, построенный на случай ядерного удара, превратили в туристический объект. Авторы проекта планируют проводить интерактивные экскурсии в виде квестов и викторин.

Рассказывает Юрий Карнелович.

Массивные металлические двери, череда длинных коридоров и тусклый свет. Именно так сегодня выглядит один из некогда самых секретных военных объектов бывшего Советского Союза. Здесь сохранились почти все системы жизнеобеспечения, которые позволяли бункеру автономно существовать на протяжении месяца.

Подземный командный пункт возвели в 1977 году. Спроектирован он таким образом, чтобы выдержать даже ядерный удар. Этому способствует пятиметровый слой бетона и укрепленный контур.

Вот это помещение по праву можно назвать легкими бункера. При помощи таких мощных насосов воздух подавался на все уровни объекта. А вот такие специальные фильтры были способны очистить даже радиоактивную пыль.

В начале 2000-х военные передали бункер местным властям. Несколько раз предпринималась попытка продать его с аукциона, но покупателей не нашлось. Слишком дорого. В итоге уникальное сооружение просто отдали местной туристической компании.

Сегодня бункер работает в тестовом режиме. Его владельцы собирают необходимые материалы и артефакты времен холодной войны. Уже осенью на объект смогут попасть все желающие, его включат в туристические маршруты Гродненской области. По задумке авторов проекта, именно здесь можно будет осознать, насколько хрупким был мир во времена противостояния двух сверхдержав.

Учредители проекта в ближайшее время планируют до мельчайших подробностей воссоздать первоначальный облик бункера конца 70-х годов. Экскурсии здесь будут проводить в виде квестов и викторин. Для посетителей даже организуют боевые тревоги с переходом объекта в автономный режим работы.