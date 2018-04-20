В северном регионе страны часть финансов направят на восстановление мемориалов в Россонах и Дубровенском районе

21 Апреля 2018 15:21

Сегодня - республиканский субботник. По традиции, заработанные средства пойдут на реализацию важных проектов. В северном регионе страны, например, часть финансов направят на восстановление мемориалов в Россонах и Дубровенском районе. Они хранят память о событиях Великой Отечественной. Марина Романовская о вкладе каждого в общее дело (видео).

Бетонные стелы издалека привлекают внимание путешественников. Трагическую историю этого места знает каждый житель Дубровенского района. В годы Великой Отечественной войны здесь стоял фронт. Бои продолжались девять месяцев.

Память о погибших хранит мемориальный комплекс "Рыленки". Это большая братская могила. Ворота с рельефными изображениями солдат символизируют все виды армий, которые участвовали в операции "Багратион". Вдоль аллеи - четыре бетонных стелы. Символы подвигов.

Мемориальный комплекс "Рыленки" возведен более сорока лет тому назад. Его площадь - три гектара. В основе мемориала - плиты, на которых выгравированы фамилии более чем десяти тысяч солдат и офицеров. Но точное количество тех, кто похоронен в братской могиле, не известно.

Работа по увековечению памяти в Дубровенском районе не останавливается. За последние годы удалось установить множество имен погибших. Пришло время обновления самого места всенародной памяти. Капитального ремонта здесь не было с момента открытия. Часть средств, заработанных на субботнике, пойдет на реконструкцию.

После зимы работы особенно много. Поэтому наводить порядок многие белорусы начали задолго до субботника. Сегодня за инструмент с самого утра взялись во всех регионах страны. Активно работа идет на территории мемориала в Россонах. Он возведен на месте захоронения более двух с половиной тысяч советских воинов и партизан. Инициатором строительства выступил Петр Машеров.

Кстати, восстановление мемориала началось также с субботника, который прошел в сентябре прошлого года по инициативе Витебского областного совета депутатов. Сегодня благоустройство продолжается.

Жители райцентра рассказывают: совсем скоро будет еще один хороший повод собраться вместе. 9 мая запланировано торжественное открытие восстановленного мемориала.