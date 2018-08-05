Убрать качественно и в срок - такие задачи сегодня стоят не только перед хлеборобами. В самом разгаре сезон заготовки лекарственных трав. Зверобой, душица, эхинацея - гектары ароматных насаждений идут под уборку в Оршанском районе. Экзотический вид земледелия здесь практикуют уже два десятилетия. На промышленной основе выращивают и перерабатывают 28 видов лекарственных трав.

Ольга Масловская отправилась в поле, где, по ее мнению, проходит самая романтичная уборочная. Как только сошла роса, на цветущем поле появилась техника. За ароматным и полезным урожаем приехал комбайн. Не обычный - ромашкоуборочный. Специальная насадка снимает только сам цветок - это наиболее ценная часть растения.

Угодий у "ромашкового" предприятия - 500 гектаров. Иван-чай, зверобой, мелисса, шалфей - без малого 30 видов лекарственных трав выращивают на промышленной основе.

Уборочная кампания здесь начинается в мае (тогда заготавливают пастушью сумку и подорожник) и длится до конца сентября, когда поспевает шиповник. Но самые ароматные дни сейчас. Во время цветения ромашки и душицы поля благоухают.

Для Александра Орловского нынешняя цветочная уборочная четвертая. Говорит: романтика, да и только, если бы не одно но - пчелы. Запах трав притягивает насекомых, а вот люди их только раздражают.

Но не только по этой причине выращивание лекарственных трав - дело хлопотное. В процессе много ручного труда: сбор некоторых видов растений проходит исключительно вручную, прополка - тоже. Ведь химия убьет не только сорняк, но и полезные свойства травы. На помощь специалистам предприятия приходят сезонные труженики. На подработку приезжают из местных деревень и Оршанского центра занятости.

Травы с полей доставляют в цех по переработке. Дальше измельчение, колибровка, сушка и упаковка. В аптеки и магазины новый урожай поступит в виде фиточаев и лекарственных сборов.

География поставок – вся Беларусь. Ведь внутренний рынок пока не насыщен подобным товаром, часть фитопродукции на отечественных прилавках импортного производства. В перспективе поставки в соседние страны, где экологически чистый продукт из Беларуси оценят по достоинству.