В России торжественно открылись Армейские игры - 2018

Военное мастерство на земле, суше и в воздухе. В ближайшие несколько недель 5 000 профессионалов из 32 армий мира будут соревноваться в точности, меткости и выносливости. В России сегодня торжественно открылись Армейские игры - 2018. Белорусская команда - одна из самых массовых и опытных. В этом году участвует в 16 из 28 конкурсов. Среди самых зрелищных - "Танковый биатлон".

Дарья Белоусова-Петровская оценила масштаб военной Олимпиады женским взглядом. С каждым годом число участников Армейских игр растет. Если 4 года назад приехало 56 команд из 17 стран, то сегодня их уже более 200 из 32 государств мира. В парке "Патриот" можно увидеть профессиональных военных из Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки. Команда Беларуси - одна из самых многочисленных и опытных.

В этом году на Армейских играх 28 конкурсов. Военные будут показывать свое мастерство на земле, суше и в воздухе. Это летчики, разведчики, снайперы, военные медики, водолазы, кинологи и даже повара. И, конечно, самое яркое и захватывающее состязание - у танкистов.

"Танковый биатлон" - одно из самых массовых соревнований, в этом году участвуют команды из 23 стран. И самое красочное. Только представьте, тяжелые танки, а их вес около 45 тонн, здесь на полигоне разгоняются до 80 км в час, преодолевают водные препятствия, прыгают через трамплины и стреляют по мишеням.

Первый заезд белорусов в "Танковом биатлоне" состоится завтра. Но сегодня вся команда на трибунах. Шутят, на время переквалифицировались из танкистов в разведчики. Ведь сегодня выступают их давние соперники - Китай и Казахстан. Из-за них в прошлом году до пьедестала не хватило несколько очков, обидное 4-е место, поэтому сейчас внимательно изучают их тактику и серьезно настроены на реванш.

Армейские игры будут проходить на 24 полигонах 7 стран. Беларусь примет второй по популярности конкурс - "Снайперский рубеж". Он пройдет в Бресте. А кто займет призовые места на пьедестале военной Олимпиады, станет известно 11 августа на торжественной церемонии закрытия.