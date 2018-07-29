В России стартовали международные Армейские игры - 2018

Их негласно называют военной Олимпиадой. Сегодня команда Беларуси участвует в первом этапе индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон". Здесь белорусы каждый год показывают высокие результаты. Выступают на собственной технике: модернизированных танках Т-72-Б3, с прицелом "Сосна" и новым двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил.

Четвертые Армейские игры продлятся две недели и пройдут одновременно на 24 полигонах 7 стран. Так, в Казахстане состоится конкурс беспилотников "Соколиная охота". В Китае будут соревноваться в меткости стрелки-зенитчики. В Иране - водолазы. А в Беларуси, в Бресте, пройдет второй по популярности конкурс Армейских игр "Снайперский рубеж". Кто займет призовые места на пьедестале военной Олимпиады, станет известно 11 августа.