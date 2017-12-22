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В родильном отделении 5-й больницы появилась библиотека для мам
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21 Декабря 2017 15:24

В родильном отделении 5-й больницы появилась библиотека для мам

Проект стартовал во время конгресса мам, который прошел в столице в октябре. Вместо билета для входа приносили книги. Каждый участник конгресса мог презентовать тематическую литературу о материнстве и детстве или художественные произведения. Сбор книг продолжается.

Соответствующие библиотеки будут созданы во всех родильных домах столицы и других регионов страны.

  

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