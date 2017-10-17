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Уникальный аппарат появился в РНПЦ онкологии
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17 Октября 2017 12:10

Уникальный аппарат появился в РНПЦ онкологии

Скальпель больше не нужен. В РНПЦ онкологии появился гамма-нож, который позволяет обезвредить опухоль мозга с помощью точечного облучения. То есть, действуют волны, благодаря чему здоровые ткани остаются невредимы.

В зависимости от сложности образований, процедура может занимать от 40 минут до 4 часов. Проводится она однократно и под местным наркозом.

  

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