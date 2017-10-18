В РНПЦ онкологии 2 аппарата могут обезвредить опухоли с помощью гамма-лучей

17 Октября 2017 21:41

Вот уж действительно: это нужно не мертвым, это нужно живым. Как и разработка, которая позволяет без скальпеля получать надежду на исцеление. В РНПЦ онкологии появились 2 аппарата, которые позволяют обезвредить опухоли с помощью гамма-лучей. Одна из машин помогает справиться с болезнью (до определенной стадии) в любой части тела, вторая - для головного мозга. Уникальность процедуры в том, что после нее пациент может сразу уехать домой, хотя бы потому что операция проходит под местным наркозом. Продолжит Юлия Гризунт

Пожалуй, единственное сходство с настоящей операцией здесь в том, что за процедурой следит целая команда из 5 человек. 2 медсестры, врач и (вместо хирургов) 2 инженера. После такого вмешательства шрамов не остается. Специальные лазеры позволяют уничтожить опухоли в любой точке тела.

Егор Титович, начальник отдела РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Поскольку это оборудование с высоким классом опасности, на каждое движение и на каждый показатель, на каждый параметр есть две блокировки независимые. Таким образом, полностью исключена возможность неправильного облучения и подачи неправильных параметров".

Более того, тонкие лучи позволяют точечно бить только по заданной цели. На здоровые ткани радиация не распространяется. Процедура проводится до 30 раз для одного человека. Анатолий Римашевский приехал уже в 27-й. По словам врачей, если бы не новое оборудование, после операции Анатолий бы мог на всю жизнь остаться инвалидом.

Павел Демешко, заведующий отделом РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Всего в мире установлено около 3000 таких аппаратов, но, например, в РФ таких всего 4. Данное оборудование является достаточно уникальным. И опыт этого оборудования насчитывает несколько десятков лет, у нас последняя модификация аппарата. И опыт показывает, что это лечение эффективно".

Такая в кавычках операция занимает полдня. И во время самой сложной ее части пациент находится в своей палате. Ведь сначала машину нужно индивидуально запрограммировать. Для того чтобы освоить технологию, первые вмешательства проходили совместно с докторами из Америки и Европы. Сегодня процесс отработан уже до автоматизма, процедуру прошли около полусотни пациентов.

Облучение длится от 40 минут до 4 часов, в зависимости от сложности и количества образований. Именно столько времени достаточно, чтобы вызвать в опухоли необратимые изменения. Поэтому такая процедура проводится всего один раз.

Все под местным наркозом, а значит, сразу после пациент может ехать домой. Контрольное обследование — через месяц. Но, несмотря на положительные результаты, по-прежнему каждый может сам выбрать между гамма-лучом и скальпелем.