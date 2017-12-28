В РНПЦ детской хирургии прооперировали мальчика на вторые сутки после рождения

28 Декабря 2017 12:03

Врачи РНПЦ детской хирургии прооперировали мальчика на вторые сутки после рождения. Кровь не поступала в левое легкое из-за закрытого сосуда. Раскрыть его препаратом не удалось. Медики пошли на экстренную малоинвазивную операцию (т. е. без больших разрезов), расширили сосуд и поставили стент. Вмешательство прошло в прошлую пятницу и длилось три с половиной часа. Хирургам удалось по сути спасти не только само легкое, но и жизнь пациента, у которого довольно редкий порок.

Ирина Турчинова, врач-кардиолог РНПЦ детской хирургии: "Одна ветвь отходила от легочной артерии нормально, а вторая ветвь отходила не от легочной артериии, а от аорты. Кроме того, она отходила от аорты через открытый артериальынй проток, который имеет свойство после рождения ребенка спонтанно закрываться, что и произошло на вторые сутки после рождения. Даже на рентгенограмме было видно, что в первые сутки совершенно нормальный легочный рисунок в обоих легких, а на вторые - критическое обеднение легочного рисунка в левом легком".

Сейчас малыш весит чуть более трех с половиной килограммов. Он находится в реанимации. Когда состояние маленького пациента улучшится, врачи намерены провести вторую операцию. Об этом подробно расскажем в нашем итоговом выпуске.