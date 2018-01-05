Во Дворце Независимости состоялась шоу-программа "Веселый Новый год"

5 Января 2018 19:12

Сегодня в самом статусном здании страны - во Дворце Независимости - было звонко от детских голосов.

Шоу-программа "Веселый Новый год". В ней приняли участие дети с непростыми судьбами - сироты, воспитанники опекунских, приемных, многодетных семей. Всего две с половиной сотни гостей из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей в возрасте от 7 до 12 лет. Они пели, танцевали, участвовали в викторинах, мастер-классах и конкурсах. Праздничному настроению способствовало новогоднее убранство: Дворец Независимости пышно украшен елями, гирляндами, огнями. Кроме известных мультипликационных персонажей, перед ребятами выступили цирковые артисты, театр теней, ожившие скульптуры.

По завершении праздника ребята получили подарки от Главы государства. Сегодняшняя шоу-программа стала финальной в этом сезоне, проект реализуется в резиденции Президента впервые. Только за последние 2 дня Новый год во Дворце Независимости отпраздновали 5 сотен детей.