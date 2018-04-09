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В регионах Беларуси открылись первые STEM-центры
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9 Апреля 2018 19:04

В регионах Беларуси открылись первые STEM-центры

От теории к практике с самого раннего возраста: в регионах Беларуси открылись первые STEM-центры. Дети там могут осваивать новые технологии в разных сферах абсолютно бесплатно. Сейчас общемировой тренд пришел в Борисовский район. В будущем распространится по всем регионам. Стимулом для создания таких площадок послужил Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики" и курс на IT-страну, заданный Главой государства. О новой форме подготовки высококвалифицированных кадров - Дмитрий Титов.

Вот где начинают коваться IT-кадры и зарождаются новые профессии. Сегодня более 80 % школьников проживают в регионах. Именно они составляют костяк, который будет помогать нашей экономике стать на цифровые рельсы.

STEM-образование отличается прикладным подходом, который сегодня используют во многих развитых странах. Учащиеся помимо математики и физики углубляются в робототехнику и программирование. Главное, дети сразу пробуют себя в разных профессиях. Открывают новую страницу в образовании учащиеся 24-й школы в Борисове.

Спрос в мире на STEM-специалистов уже сейчас превышает предложение в два раза. Знания и навыки на стыке технологий и абсолютно разных сфер экономики нужно получать с самого раннего возраста. Такой тренд заложили основоположники STEM в США, понимая, что учеба должна быть интересной. Беларусь, как IT-страна, готова к смелым шагам. Ведь за технологическим штурвалом должны стоять только качественные кадры.

В этом году планируется открыть 5 STEM-центров в регионах, а в следующем их число в Беларуси увеличится в три раза. 

  

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