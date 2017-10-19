Общество
19 Октября 2017 15:09
В рамках проведения вторых Евроигр Беларусь может принять Форум молодежного совета ШОС
Беларусь может принять Форум молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества в рамках проведения вторых Евроигр. Об этом сегодня в Сочи заявил первый секретарь Белорусского союза молодежи. При международной организации работает совет, который создает платформу для общения молодых людей. Напомним, Шанхайская организация сотрудничества объединяет 8 стран. Беларусь в ней выступает в качестве наблюдателя.
Представители белорусской делегации продолжают активно участвовать во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Так, на сессии по работе профсоюзов в разных странах выступили и представители нашей федерации.
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