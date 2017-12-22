В Радошковичскую школу-интернат с подарками пришел министр внутренних дел

21 Декабря 2017 19:07

Сладкие подарки, настольные игры, а также спортинвентарь для плаванья, футбола и баскетбола получили сегодня воспитанники Радошковичской школы-интерната. На костюмированное детское шоу с подарками пришел министр внутренних дел. Несмотря на официальный статус, строгий китель и погоны, Игорь Шуневич и другие генералы и офицеры ведомства водили хоровод и участвовали в представлении.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

"Только благодаря стараниям персонала этого заведения, оно является веселым. А предназначение его не совсем праздничное. Но с учетом того, что сегодня - преддверие праздника, мы очень хотим, чтобы дети чувствовали это. Поэтому МВД традиционно уделяет огромное внимание воспитанию детей, находящимся здесь. Мы будем их сопровождать и в дальнейшем. Мы уверены, что все они станут великими и достойными гражданами нашей страны".

Благотворительная акция "Наши дети" сегодня пришла и в Ждановичскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха, где учатся около ста воспитанников. Представители объединения Белорусского союза женщин во главе с Марианной Щеткиной подарили школьникам сладкие подарки, книги и мебель для игровой комнаты, которую дети попросили в августе во время минувшего визита волонтеров.