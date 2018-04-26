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"В профиль и анфас". Специальный репортаж АТН сегодня вечером на "Беларусь 1"
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26 Апреля 2018 09:00

"В профиль и анфас". Специальный репортаж АТН сегодня вечером на "Беларусь 1"

Обезвредить наркотик еще на подступах к Беларуси! И доказать вину преступника по звуку выстрела! К юбилею Госкомитета судебных экспертиз Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж. Сегодня вечером на "Беларусь 1"

  

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