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В преддверии праздника благотворительные акции проводит католическая миссия "Чистое сердце"
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24 Декабря 2017 15:05

В преддверии праздника благотворительные акции проводит католическая миссия "Чистое сердце"

В преддверии праздника по традиции благотворительные акции проводит и католическая миссия "Чистое сердце". Накануне в территориальном центре соцобслуживания населения Советского района Минска прошел рождественский утренник-концерт для ребят с особенностями развития.

И, конечно же, все присутствующие ребята на празднике не остались без презента - они получили подарки и сладости.

  

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