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В праздники на усиленный вариант службы перешла милиция и медики
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31 Декабря 2017 09:04

В праздники на усиленный вариант службы перешла милиция и медики

В местах массовых гуляний будут дежурить бригады скорой помощи. Также ограничат движение грузового и крупногабаритного транспорта.

  

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