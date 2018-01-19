В православных храмах проходят торжественные литургии

19 Января 2018 15:23

Сегодня в православных храмах - торжественные литургии, а верующие на Крещение набирают освященную воду. В пользу водных процедур на свежем воздухе и еще одна традиция. Самые сильные духом окунаются. Александр Хоровец присоединился к ледяным купаниям.

Миллионы православных верующих по всему миру сегодня поздравляют друг друга с одним из самых почитаемых церковных праздников - Крещением Господним. Для многих главный символ этого дня - ледяные купания. Считается, что этот обряд помогает смыть грехи и болезни, а освященная вода имеет целебную силу.

Во всех храмах проходят торжественные литургии. Неслучайно сегодня священники одеваются в белую одежду - в знак духовного очищения. Вместе с верующими вспоминают события евангельской истории о крещении Иисуса в водах Иордана.

Шестилетний Даниил Марченко в храме вместе с бабушкой. Сегодня ради праздника пропустил поход в детский садик. Успел причаститься и выпить освященной воды. А вот в ледяную полынью пока окунуться не решился.

А вот Богдан Александр десятый год подряд на Крещение окунается в ледяную купель. Говорит, вместе с друзьями за это время объехали не одну освященную полынью. Однако именно в Логойске подкрепляют здоровье на весь следующий год.

Елена Самойлова испытание крещенской купелью проходит впервые. Женщина признается: физически подготовлена давно. Пришла окунуться ради духовного обогащения.

Все-же медики и священники не всем советуют экстремальные водные процедуры. Такое окунание может стать шоком для неподготовленного или простуженного организма. Поэтому рядом с купелями дежурят врачи и спасатели. Да и от болезней лечит не вода, а вера. Кстати за целебной водой в Логойске очереди растянулись на несколько сотен метров.

По поверью, вода сегодня стала освященной не только в храмах, а даже в озерах, реках и водопроводах. Свои чудодейственные свойства она не утратит в течение года. А вот окунуться можно сегодня. И лучше это делать в специальных местах. Специальные купели будут работать до 10 вечера.