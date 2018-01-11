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В правительстве утвердили концепцию развития велосипедного движения
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11 Января 2018 15:14

В правительстве утвердили концепцию развития велосипедного движения

Концепцию развития велосипедного движения сегодня утвердили в правительстве на заседании постоянной комиссии по безопасности под председательством вице-премьера Анатолия Калинина. Цель документа - снижение аварийности, популяризация передвижения по городу на велосипедах, а также здорового образа жизни и развитие туризма. Ожидается, что количество велосипедистов в Беларуси будет ежегодно увеличиваться на 15-20 %.

Алексей Авраменко, первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси: "Концепция предполагает общие подходы по развитию велодвижения, на основании которых будут разработаны региональные программы, которые непосредственно будут включать конкретные мероприятия по строительству, отделению велодорожек, парковок".

А на Минской кольцевой дороге власти планируют опробовать проект по созданию интеллектуальной транспортной системы. Электронные табло будут информировать о пробках и авариях. Стоимость проекта - 35 миллионов долларов. Для его реализации будут привлекаться китайские кредиты.

  

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