В правительстве утвердили концепцию развития велосипедного движения

11 Января 2018 15:14

Концепцию развития велосипедного движения сегодня утвердили в правительстве на заседании постоянной комиссии по безопасности под председательством вице-премьера Анатолия Калинина. Цель документа - снижение аварийности, популяризация передвижения по городу на велосипедах, а также здорового образа жизни и развитие туризма. Ожидается, что количество велосипедистов в Беларуси будет ежегодно увеличиваться на 15-20 %.

Алексей Авраменко, первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси: "Концепция предполагает общие подходы по развитию велодвижения, на основании которых будут разработаны региональные программы, которые непосредственно будут включать конкретные мероприятия по строительству, отделению велодорожек, парковок".

А на Минской кольцевой дороге власти планируют опробовать проект по созданию интеллектуальной транспортной системы. Электронные табло будут информировать о пробках и авариях. Стоимость проекта - 35 миллионов долларов. Для его реализации будут привлекаться китайские кредиты.