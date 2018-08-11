В подмосковном Алабино сегодня завершились Армейские игры - 2018

Две недели 5 тысяч военных из 32 государств сражались в меткости, скорости и выносливости на 24 полигонах 7 стран. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Иран, Китай, Казахстан, Россия. Наша страна принимала конкурс "Снайперский рубеж", где белорусы завоевали золото. Одно из самых ярких и красочных соревнований "Танковый биатлон" проходило на российском полигоне Алабино. Сегодня там состоялся сложнейший по накалу эмоций финал. За призовые места сражались команды 4 стран. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Китай. С каким временем наши танкисты прошли танковую эстафету и сколько медалей завоевала команда Беларуси на Армейских играх - 2018, узнаем у Дарьи Белоусовой-Петровской.

На трибунах военного полигона Алабино нет свободных мест. Ведь "Танковый биатлон" - один из самых ярких и зрелищных конкурсов на Армейских играх. Из 22 стран в финале только 4. Это сильнейшие команды мира: Беларусь, Россия, Казахстан и Китай.

Борьба за выход в финал у белорусов прошла в напряженной борьбе. После преодоления водного препятствия у первого экипажа проблемы со связью: нужна срочная замена танка. Из-за этого команда теряет 8 минут времени и отстает от соперников почти на 2 круга. Но профессионализм и воля к победе совершили невероятное. Со скоростью 1 минута 44 секунды и 17 точными попаданиями команда Беларуси с третьим результатом, опередив соперников из Китая, выходит в финал.

По жребию, сегодня наша команда выступает на желтом танке. Это боевая машина Т-72 Б3. Каждый год белорусы приезжают на собственной модернизированной технике. На танках установлен сверхточный прицел "Сосна-У" и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.

Эстафета – один из самых сложных этапов "Танкового биатлона". От страны по 3 экипажа. Задача каждого, преодолевая водные препятствия, крутые подъемы и резкие спуски, пройти 16-километровую трассу и поразить 24 мишени. За каждый промах, непредвиденную остановку или нарушение правил – штрафные очки, а это дополнительные круги и потеря времени. Поэтому здесь важны скорость, меткость и слаженность действий команды.

По накалу эмоций финал "Танкового биатлона" получился феерическим. Команда Беларуси сразу взяла высокий темп. Бешеная скорость, точные попадания – до третьего этапа мы были на втором месте в гонке, уступая лишь России. Но из-за замены танка третий экипаж теряет время, и Беларусь на почетном третьем месте "Танкового биатлона".

В этом году Армейские игры проходили на полигонах 7 стран. Участниками стали 5 тысяч военных из 32 государств. Белорусы соревновались в 16 из 28 дисциплин.

Наша команда завоевала 10 медалей: одну золотую, 4 серебряных и 4 бронзовых.