В подмосковном Алабине снова разгораются танковые страсти

Сегодня за выход в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" поборются команды из семи стран. Белорусы будут соревноваться в тройке с коллегами из Сирии и Таджикистана. Это будет индивидуальная гонка третьего белорусского экипажа. По условиям конкурса, нужно преодолеть трассу протяженностью более 4 000 и поразить условные мишени. В данном соревновании это танк и вертолет. Предыдущие два экипажа из Беларуси в своих группах были лучшими, заняв первые места. Итак, пока в общем зачете мы на третьем месте, уступая России и Китаю.