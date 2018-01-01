В первый день года в Беларуси родилось 190 малышей

1 Января 2018 21:31

В саму же новогоднюю ночь в Минске на свет появились 10 деток. Причем, большинство из них - мальчики. Теперь в семьях этих новорожденных всегда будет два праздника в один день. Александра Кавелич поздравила мам с двойным праздником. Рассказывает Александра Кавелич.

Эта ночь для Ксении стала вдвойне волшебной. Сын Денис будто специально ждал Нового года. Четырехкилограмовый богатырь появился на свет одним первых в 2018-ом и, конечно, стал самым ценным новогодним подарком для мамы.

Ксения Воробьёва, мама: "Ожидали 27-29 декабря. Но нам сказали прийти попозже. И вот… Новогодний подарок. Спасибо моему мужу за такой чудесный подарок. Это уже второй. Второй сын".

А вот этот малыш, наоборот, спешил обрадовать маму. Поэтому немного нарушил новогодние планы. В роддом Наталья отправилась после боя курантов. Уже ранним утром родила сына - он стал третьим ребенком в семье.

Наталья Кисель-Загорянская, мама: "Хорошо покушала, попила чаю на Новый год. И вот из-за этого спровоцировала роды. Планировалось 6 числа. Думала, может, быть пройдет, может быть, тренировочные схватки. Поехали в роддом все-таки. Получилось первого числа, первого месяца в первый день нового года в понедельник".

Белорусы стремятся умножать семейное счастье. Все чаще мамы возвращаются за вторым или третьим ребенком. Этому способствует и постоянное обновление родильных домов.

Это отделение в 5 столичном роддоме появилось меньше года назад. Здесь помогают тем малышам, которые родились раньше срока. Раньше их направляли в другие клиники. Теперь, благодаря вот такому оборудованию, дети быстро растут и набираются сил. А главное, находятся рядом со своими мамами и вскоре вместе отправляются домой.

К слову, 5-й столичный роддом можно назвать самым популярным в Минске. Только в прошлом году здесь появились на свет более 5 с половиной тысяч новорожденных. Это самый высокий показатель в городе. Подтвердила статистику и новогодняя ночь - сразу 4 малыша. Они появились на свет в первый часы нового года.

Софья Гуль, врач - акушер-гинеколог 5-й городской клинической больницы г. Минска: "Ровно в ноль-ноль очень редко рожают. Больше через 2-3 часа. Люди предпочитают побыть как можно больше с семьей. Провести время. И бывает, в очень такое самое последнее время приезжают в роддом".

Для новогодних мам и малышей эта ночь стала по-настоящему особенной, 2018-ый они встретили буквально с новым счастьем. Отныне первое января в этих семьях - двойной повод для большого праздника.