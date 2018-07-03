В парке Победы расположены пушки, которые дадут официальный старт празднику и параду

И переносимся в парк Победы, где расположены пушки, которые и дают официальный старт празднику и параду. Торжественные залпы по традиции прозвучат во время исполнения государственного гимна.

Нашим корреспондентам впервые удалось поближе подобраться к гаубицам и узнать, какую роль они сыграют в этом году.

На связи Алексей Волков. Алексей, с праздником, сколько же залпов мы услышим?

Сергей и Полина, от всей души поздравляю вас, наших телезрителей с этим прекрасным праздником и хочу поделиться с вами небольшой радостью - с самого детства я мечтал рассмотреть поближе те самые пушки, которые зрители обычно только слышат. И вот они. За моей спиной шесть гаубиц Д-30. Многие эксперты называют их лучшим орудием двадцатого века.

К счастью, для нас эта артиллерийская симфония звучит исключительно в мажорных, праздничных тонах. Так вот, шесть залпов произведут гаубицы во время исполнения национального гимна. Это огромная честь для военнослужащих, поэтому в орудийные расчеты Военная академия отбирала только лучших - пять человек на одно орудие. Каждое движение - филигранная, отточенная командная работа. В этом можно было убедиться и на генеральной репетиции парада, где пушки также были задействованы.

Кстати, гаубицы приехали сюда буквально два часа назад. Военнослужащие активно готовят технику к одному из самых важных моментов главного национального праздника. Мы мешать им, конечно, не будем, но с любопытством понаблюдаем и уже совсем скоро поделимся новыми деталями подготовки.