В память о погибших узниках в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием

11 Апреля 2018 17:04

В лагере смерти в 10 километрах от столицы в годы войны погибло более 200 тысяч белорусов, а также граждан из восьми стран Европы.

По количеству убитых Тростенец занимает четвертое место в Европе после фабрик смерти - Освенцим, Майданек и Дахау. Всего же за годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действовало более 260 лагерей смерти.