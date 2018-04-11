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В память о погибших узниках в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием
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11 Апреля 2018 17:04

В память о погибших узниках в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием

В лагере смерти в 10 километрах от столицы в годы войны погибло более 200 тысяч белорусов, а также граждан из восьми стран Европы.

По количеству убитых Тростенец занимает четвертое место в Европе после фабрик смерти - Освенцим, Майданек и Дахау. Всего же за годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действовало более 260 лагерей смерти.

  

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