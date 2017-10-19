Общество
19 Октября 2017 13:10
В Островецком районе сегодня будет проверка системы оповещения
Как стало известно, в Островецком районе сегодня будет проверка системы оповещения, в т.ч. с рассылкой СМС. Об этом сообщает МЧС. Белорусские спасатели сегодня продолжают практическую отработку реагирования на радиационные аварии. Основной площадкой учений станет Белорусская атомная электростанция.
Вчера, в первый день учений, на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС спасатели отработали ликвидацию ЧС, извлечение людей из-под обломков и тушение пожаров.
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