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В Островецком районе сегодня будет проверка системы оповещения
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19 Октября 2017 13:10

В Островецком районе сегодня будет проверка системы оповещения

Как стало известно, в Островецком районе сегодня будет проверка системы оповещения, в т.ч. с рассылкой СМС. Об этом сообщает МЧС. Белорусские спасатели сегодня продолжают практическую отработку реагирования на радиационные аварии. Основной площадкой учений станет Белорусская атомная электростанция.

Вчера, в первый день учений, на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС спасатели отработали ликвидацию ЧС, извлечение людей из-под обломков и тушение пожаров.

 

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