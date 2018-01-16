Главная>>Общество>>В оранжерее столичного ботанического сада настоящее лето
Общество
RSS
В оранжерее столичного ботанического сада настоящее лето
Скачать Поделиться

16 Января 2018 15:25

В оранжерее столичного ботанического сада настоящее лето

Гранаты, бананы и даже папайя. Пока за окном минус 10, в оранжерее столичного ботанического сада - настоящее лето. В середине зимы зацвели самые экзотические растения. Так, созрели сладкие плоды карамболы - это вечнозеленое дерево из Азии. Рядом поспевает папайя. Увидеть можно и цветы банана - они имеют очень необычную форму. Но попробовать сладкий фрукт не получится. В оранжерее растет декоративный сорт.

Всего в ботаническом саду более полутысячи экзотических растений из разных стран мира. Для них там всегда поддерживают особый климат - тропическую и субтропическую зоны.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 15.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 16 декабря Прагноз надвор'я на 16 студзеня 15.01.2018 15:28 / Общество Прогноз погоды на 16 декабря
Минской области сегодня 80 Мінскай вобласці сёння 80 Minsk Region turns 80 15.01.2018 15:17 / Общество Минской области сегодня 80

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =