Общество
16 Января 2018 15:25
В оранжерее столичного ботанического сада настоящее лето
Гранаты, бананы и даже папайя. Пока за окном минус 10, в оранжерее столичного ботанического сада - настоящее лето. В середине зимы зацвели самые экзотические растения. Так, созрели сладкие плоды карамболы - это вечнозеленое дерево из Азии. Рядом поспевает папайя. Увидеть можно и цветы банана - они имеют очень необычную форму. Но попробовать сладкий фрукт не получится. В оранжерее растет декоративный сорт.
Всего в ботаническом саду более полутысячи экзотических растений из разных стран мира. Для них там всегда поддерживают особый климат - тропическую и субтропическую зоны.
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