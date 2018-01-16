16 Января 2018 15:25

Гранаты, бананы и даже папайя. Пока за окном минус 10, в оранжерее столичного ботанического сада - настоящее лето. В середине зимы зацвели самые экзотические растения. Так, созрели сладкие плоды карамболы - это вечнозеленое дерево из Азии. Рядом поспевает папайя. Увидеть можно и цветы банана - они имеют очень необычную форму. Но попробовать сладкий фрукт не получится. В оранжерее растет декоративный сорт.

Всего в ботаническом саду более полутысячи экзотических растений из разных стран мира. Для них там всегда поддерживают особый климат - тропическую и субтропическую зоны.