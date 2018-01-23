В Новополоцке продолжают обследовать треснувший мост

23 Января 2018 15:07

В Новополоцке специалисты продолжают обследовать треснувший мост через Западную Двину. Построен он был в 1962 году так называемым коробчатым способом. Накануне было принято решение о запрете проезда для большегрузного транспорта (общей массой свыше 38 тонн). Сейчас стоит вопрос об ограничении проезда автомобилей массой от 5 тонн. В эту категорию попадают не только фуры, но и пассажирские автобусы большой вместимости.

Все пять мостов в Беларуси, построенных аналогичным способом, дали трещину. По словам специалистов, такие конструкции крайне недолговечны и были рассчитаны на нагрузки до 30 тонн.