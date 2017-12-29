В новом формате выйдет праздничный выпуск "Главного эфира" 31 декабря

28 Декабря 2017 21:13

Свой сюрприз к Новому году подготовило и Агентство теленовостей. 31 декабря выйдет праздничный выпуск итоговой программы "Главный эфир", который совершенно в новом формате оглянется на события уходящего года. На этот раз местом действия будет не студия, а сказочная усадьба, где ведущие программы, как и все жители нашей страны, в последние часы до Нового года готовятся встречать 2018 и ожидают гостей: звезду белорусского тенниса Александру Саснович, вице-премьера Василия Жарко, Министра сельского хозяйства Леонида Зайца, главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Также ведущие попадают в невероятные приключения. Зрителей ждут погоня с участием Министра внутренних дел Игоря Шуневича, звезда детского "Евровидения" Хелена Мерааи на буксире, музыкальный номер Министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича и приглашение на танец от Министра обороны Андрея Равкова. А в финале - премьера нового хита народного артиста Анатолия Ярмоленко. Не пропустите "Главный новогодний эфир". Такого вы еще не видели.