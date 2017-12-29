В новогоднюю ночь зрителей ожидает парад премьер

29 Декабря 2017 21:16

За несколько часов до встречи 2018-го и сразу после "Главного эфира" смотрите праздничный концерт на "Беларусь 1". Воскресный вечер вместе со всей страной проведут народные, заслуженные артисты, начинающие певцы и исполнители, которые громко прозвучали в уходящем 2017-м. Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко и "Сябры", Инна Афанасьева, Анастасия Тиханович, Алена Ланская и еще десятки звезд. На новогоднем концерте большинство селебрити белорусской эстрады презентуют свои премьерные композиции. И, конечно, новое звучание всеми любимых хитов. Праздник на несколько дней поселился в самой большой студии на Макаенка 9, а атмосферную картинку запечатлели сразу с 9 точек съемки.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:

"Это новые песни, новые встречи, это встречи со старыми друзьями, это встречи с телезрителями, это праздник. Именно здесь, в этой студии, была моя первая съемка телевизионная, это место для меня будет всегда самым родным, близким, важным, значимым".

С праздничным концертом пройдут и первые эфирные минуты 2018 года. Генеральный продюсерский центр Белтелерадиокомпании подготовил не только премьерные выступления, но и подарок, о котором станет известно только в новогоднюю ночь.