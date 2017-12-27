В новогоднюю ночь скорректировано движение общественного транспорта столицы

27 Декабря 2017 15:16

Организации здравоохранения в новогодний и рождественский период дополнительно укомплектованы специалистами и готовы работать в усиленном режиме. В местах праздничных мероприятий дежурят бригады скорой медпомощи. И чтобы никуда в новогоднюю ночь не опоздать, скорректировано движение общественного транспорта столицы.

Автобусы, троллейбусы и трамваи в ночь на 1 января будут работать до 5 часов. Основные маршруты свяжут центр Минска и микрорайоны - Малиновку, Чижовку, Шабаны, Курасовщину и даже Новую Боровую. Последние пассажиры метро смогут попасть в подземку до 4 часов утра.

С сегодняшнего дня изменяется и время стоянки последних поездов на пересадочных станциях метро "Купаловская" и "Октябрьская". Чтобы успеть пересесть на другую линию, у пассажиров теперь три минуты.