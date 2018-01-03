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В новогодние праздники парк "Августовский канал" без виз посетили около полутысячи иностранцев
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4 Января 2018 07:08

В новогодние праздники парк "Августовский канал" без виз посетили около полутысячи иностранцев

В новогодние праздники парк "Августовский канал" без виз посетили около полутысячи иностранцев из 15 стран. В основном это литовцы, поляки и немцы. Хотя были и жители Швеции, Франции, Испании, Чехии и Италии. В западном регионе ожидают приток туристов, так как с января туристам разрешили находиться в Беларуси без визы до 10 суток.

Расширены и территории для временного пребывания - теперь это весь Гродненский район, стало больше пунктов пропуска для безвизового въезда.

  

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