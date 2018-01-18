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Нет - коррупции! В налоговой инспекции рассказали о новом формате работы
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18 Января 2018 13:03

Нет - коррупции! В налоговой инспекции рассказали о новом формате работы

О новом формате работы сегодня премьер-министру рассказали в налоговой инспекции Заводского района Минска. Время ожидания и обслуживания клиентов сокращено до 5 минут, в помощь - электронная очередь и нет привязки инспекторов за субъектами хозяйствования. Тем самым пресекается коррупция. По стране таких центров обслуживания уже 11. За этот год появится столько же. В том числе в Орше, Бобруйске и Барановичах.

  

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