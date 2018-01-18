Нет - коррупции! В налоговой инспекции рассказали о новом формате работы

18 Января 2018 13:03

О новом формате работы сегодня премьер-министру рассказали в налоговой инспекции Заводского района Минска. Время ожидания и обслуживания клиентов сокращено до 5 минут, в помощь - электронная очередь и нет привязки инспекторов за субъектами хозяйствования. Тем самым пресекается коррупция. По стране таких центров обслуживания уже 11. За этот год появится столько же. В том числе в Орше, Бобруйске и Барановичах.