В Музее народной архитектуры и быта пройдет "Улетный фестиваль"

13 Июля 2018

Подняться в небо на воздушном шаре, небольшом самолете или мотодельтоплане в эти выходные можно под Минском.

В Музее народной архитектуры и быта в субботу и воскресенье пройдет "Улетный фестиваль". Организаторы - профессиональные пилоты - предлагают окунуться в атмосферу 30-60-ых годов и почувствовать себя ретролетчиком. На фестивале можно будет вместе с детьми запустить бумажную ракету и сконструировать картонный самолет. А для взрослых будут организованы полеты над окрестностями Минска.

Фестиваль начнется в полдень в субботу. Вход для взрослых будет стоить 12 рублей, для школьников - 6.

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