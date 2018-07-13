В Музее народной архитектуры и быта пройдет "Улетный фестиваль"

Подняться в небо на воздушном шаре, небольшом самолете или мотодельтоплане в эти выходные можно под Минском.

В Музее народной архитектуры и быта в субботу и воскресенье пройдет "Улетный фестиваль". Организаторы - профессиональные пилоты - предлагают окунуться в атмосферу 30-60-ых годов и почувствовать себя ретролетчиком. На фестивале можно будет вместе с детьми запустить бумажную ракету и сконструировать картонный самолет. А для взрослых будут организованы полеты над окрестностями Минска.

Фестиваль начнется в полдень в субботу. Вход для взрослых будет стоить 12 рублей, для школьников - 6.