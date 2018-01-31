31 Января 2018 12:05

Непрекращающийся в Москве снегопад стал причиной отмены и задержки десятков рейсов. Перенесены вылеты и в белорусскую столицу. Чтобы очистить взлетные полосы московских аэропортов от снега, на службу вне смены были выведены сотни людей. В Домодедово пассажиров самолета авиакомпании "Азур Эйр" не выпускали из обледеневшего лайнера на протяжении пяти часов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

За минувшие сутки в российской столице выпало более 20 процентов от нормы январских осадков. Синоптики прогнозируют метель и сегодня.