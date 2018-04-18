В Молодечно проходит торжественная церемония "Человек года Минской области"

18 Апреля 2018 15:21

20 лучших! В эти минуты в Молодечно проходит торжественная церемония присвоения почетного звания "Человек года Минской области". Специальные дипломы и денежные награды вручил губернатор центрального региона Анатолий Исаченко. Победители за 2017 год определены на конкурсной основе в трех номинациях. Среди обладателей почетного звания - генеральный директор жодинского БелАЗа, директор Языльской школы, епископ Слуцкий и Солигорский, главный дирижер музыкальной капеллы "Санорус".

При определении претендентов на получение премии учитывались профессиональные и моральные качества лауреата, значимость, актуальность и эффективность результатов его деятельности.