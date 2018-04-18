Общество
18 Апреля 2018 15:21
В Молодечно проходит торжественная церемония "Человек года Минской области"
20 лучших! В эти минуты в Молодечно проходит торжественная церемония присвоения почетного звания "Человек года Минской области". Специальные дипломы и денежные награды вручил губернатор центрального региона Анатолий Исаченко. Победители за 2017 год определены на конкурсной основе в трех номинациях. Среди обладателей почетного звания - генеральный директор жодинского БелАЗа, директор Языльской школы, епископ Слуцкий и Солигорский, главный дирижер музыкальной капеллы "Санорус".
При определении претендентов на получение премии учитывались профессиональные и моральные качества лауреата, значимость, актуальность и эффективность результатов его деятельности.
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