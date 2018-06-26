В Могилевской области при содействии Китая будут построены 260 квартир

26 Июня 2018

Это социальное жилье, ключи от которого вручат многодетным семьям и сиротам. Финансирует строительство проект по технико-экономической помощи Китая и Беларуси. Торжественная церемония прошла на фоне возводимого дома в микрорайоне Казимировка.

Хуан Янь, руководитель проекта: "Это еще одна возможность рассказать всему миру о намерениях развивать дружеские отношения между Беларусью и Китаем. Нам приятно осознавать, что эта помощь принимается с таким радушием и теплотой. Мы рассчитываем, что до конца года второй этап проекта будет реализован".

Проект позволил улучшить жилищные условия полутора тысячам белорусов. Второй этап рассчитан на строительство еще 22 домов.

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