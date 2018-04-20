Костел бывшего коллегиума иезуитов 17-го века в Мстиславле получил шанс на возрождение

21 Апреля 2018 15:34

В Могилевской области еще одна святыня получила шанс на возрождение - Костел бывшего коллегиума иезуитов 17-го века в Мстиславле входит в список историко-культурных ценностей Беларуси и привлекает не только археологов, но и туристов со всего мира. Сохранить его для потомков - теперь главная задача ученых и местной власти. Андрей Ястребов - о судьбе мстиславльского памятника архитектуры.

Не костел, а огромный каменный портал в древнее прошлое городка. Эпохи барокко. Пластика его фасадов обогащена широкими пилястрами, полуциркульными нишами.

Бывший коллегиум иезуитов. В XVII столетии - центр общественной жизни древнего Мстиславля. Все улицы, постройки в то время города проектировались с учетом именно его архитектурных особенностей.

Костел был и православным собором, и Домом культуры, и вообще пустовал. Археологи-ученые за это время пополнили местный музей десятками тысяч экспонатов, что найдены на месте старого города. От берестяных грамот до части кованых ворот. Даже со звучанием XVII столетия.

Удалось сохранить не только артефакты, но и большинство храмов Мстиславля, которые дошли до наших времен. В 2016 вернули жизнь и Троицкой церкви. Теперь ее шпиль виден издалека.

Пришло время восстановить и бывший костел. Зимой, к сожалению, фасад не выдержал тяжести времени. В районе решили, что больше медлить с реконструкцией нельзя.

Принять участие в восстановлении древнего костела предложили жителям всей страны. Открыли счет по сбору средств. Даже свой символ у акции появился - первопечатник Петр Мстиславец, в честь которого и назван город. Новый памятник ему рядом с костелом будто призывает не забывать о святыни.

Город все больше привлекает европейского туриста и ярким прошлым, когда город был центром торговли (существовало даже утверждение - нет ничего в мире, чего нельзя было приобрести у мстиславльских купцов) и современным видом, который с каждым годом приобретает свой неповторимый лоск, будто отраженный в восстановленных улицах и золотых куполах храмов. Скоро, надеются жители, на их малой родине засияет еще один.