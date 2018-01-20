В Могилевском районе накануне Крещения освятили часовню с купелью у деревни Дубинки

20 Января 2018 15:31

Построили ее на средства меценатов. Часовню возвели у одного из самых чистых источников в регионе. В планах - благоустроить территорию вокруг.

Интересно, что накануне освящения часовни рядом с нею из-под земли пробился еще один источник. По мнению местных жителей, это хороший знак.