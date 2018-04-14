В Могилеве выпустили черное мороженое

14 Апреля 2018 15:40

На необычный эксперимент пошли могилевские производители мороженого. Они сделали его черным. И вафельный стаканчик, и сливочное наполнение - все имеет насыщенный темный цвет. Пробная партия составила 20 тысяч единиц вкусного продукта. Скоро он появится в продаже. И обязательно, уверены производители, найдет своего покупателя. Более того, рассчитывают, что станет даже хитом нынешнего летнего сезона. Ведь необычное всегда привлекает внимание.

Аналогов такому необычному мороженому пока в Беларуси нет.