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В Могилеве выпустили черное мороженое
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14 Апреля 2018 15:40

В Могилеве выпустили черное мороженое

На необычный эксперимент пошли могилевские производители мороженого. Они сделали его черным. И вафельный стаканчик, и сливочное наполнение - все имеет насыщенный темный цвет. Пробная партия составила 20 тысяч единиц вкусного продукта. Скоро он появится в продаже. И обязательно, уверены производители, найдет своего покупателя. Более того, рассчитывают, что станет даже хитом нынешнего летнего сезона. Ведь необычное всегда привлекает внимание.

Аналогов такому необычному мороженому пока в Беларуси нет. 

  

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