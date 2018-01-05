5 Января 2018 15:09

Сегодня в Могилеве открыта новая лаборатория для исследований пищевых продуктов. Специалисты областного Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получили возможность высококачественного контроля на уровне международных стандартов. Проект разработан с учетом технических нормативных требований Российской Федерации, Евросоюза и Евразийского экономического союза. Это позволит аргументированно исключать претензии с их стороны к качеству белорусской продукции.

Сегодня же главный санитарный врач Беларуси выполнила и рождественскую миссию. Вместе с коллегами она передала подарки воспитанникам Дома ребенка и Могилевской областной больницы от Главы государства в рамках акции "Наши дети".